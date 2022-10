Zabił dwie osoby, zatrzymali go całego we krwi. "Prosił o pozowanie do zdjęć, trzymając nóż"

Amerykańska policja aresztowała w czwartek w Las Vegas mężczyznę, który zabił nożem dwie osoby i zranił sześć. Doszło do tego w kilku różnych miejscach. "Nasze serca są ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią" - przekazał w mediach społecznościowych gubernator stanu Nevada.

"Zespół centrum urazowego University Medical Center pracuje niestrudzenie, aby zapewnić przewiezionym pacjentom najwyższy dostępny poziom opieki" - podała lokalna telewizja KTNV.

Atak nożownika w Las Vegas. Nie żyją dwie osoby

13 Action News przytaczał natomiast relacje świadków twierdzących, że do pchnięć nożem doszło w kilku miejscach. Określali niektóre z ofiar jako showgirls, które robiły sobie zdjęcia z turystami. Jeszcze inni zidentyfikowali nożownika jako Latynosa w wieku lat trzydziestu lub więcej. Prawdopodobnie był przybyszem z innego miasta.

"Podejrzany mówił kobietom, że jest szefem kuchni i poprosił o pozowanie z nim do zdjęcia, trzymając w ręku nóż. Kiedy odrzuciły jego ofertę, dźgnął je" - cytuje jedną ze świadków KTNV. Inni opowiadali o krzykach, dużym rozlewie krwi oraz szybkim przebiegu zajścia.

Kapitan Dori Korena z metropolitalnego departamentu policji w Las Vegas poinformowała, że troje z rannych ofiar są w stanie krytycznym. Pozostałe wydają się być w stabilnym.

"Nasze serca są ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią. Na poziomie stanowym będziemy nadal współpracować z organami ścigania, by udostępnić zasoby w terenie i zapewnić, że Las Vegas Strip pozostaje bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla wszystkich" - napisał na Twitterze gubernator Nevady Steve Sisolak.

Funkcjonariusze zatrzymali napastnika, który miał wiele krwi na rękach. Został on aresztowany, a później przewieziono go do szpitala. Policja nie zdołała jeszcze dotąd ustalić motywu jego czynu. Twierdzi, że atak nie był sprowokowany.

