Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow zagroził, że wysłanie sił pokojowych do Ukrainy może doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji między "Rosją a sojuszem NATO". W podobnym tonie wypowiedział się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Jarosław Kaczyński po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim apelował o wysłanie misji pokojowej i humanitarnej NATO do Ukrainy. Szef KPRM pytany w środę, czy pomysł prezesa PiS ma szanse realizacji, ocenił, że wiele zależy od ustaleń szczytu NATO i bilateralnych rozmów polsko-amerykańskich.

– Myślę, że w najbliższych dniach będziemy mieli nowe informacje czy więcej informacji w tej sprawie – powiedział Michał Dworczyk i podkreślił, że rząd polski jest zdeterminowany, żeby zrobić wszystko, by powstrzymać rozlew krwi.

Ławrow grozi całemu NATO. To odpowiedź na pomysł Kaczyńskiego

Siergiej Ławrow na spotkaniu z pracownikami i studentami Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych ocenił, że polski pomysł sił pokojowych w Ukrainie może doprowadzić do konfrontacji z Sojuszem Północnoatlantyckim.

– Mam nadzieję, że rozumieją, o czym mówią. Będzie to bezpośrednie starcie między siłami zbrojnymi Rosji i NATO, którego wszyscy nie tylko starali się uniknąć, ale mówili, że z zasady nie powinno mieć miejsca – powiedział Ławrow.

Do sprawy odniósł się także rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow. – Wejście sił pokojowych NATO do Ukrainy byłoby decyzją lekkomyślną i niezwykle niebezpieczną – powiedział na spotkaniu z dziennikarzami. – Ewentualny kontakt między naszym wojskiem a NATO może prowadzić do całkiem zrozumiałych i trudnych do naprawienia konsekwencji – dodał.

RadioZET.pl