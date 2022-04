Ławrow ostrzega przed wojną nuklearną. "Niebezpieczeństwo jest poważne"

Rosja ostrzega Zachód, który coraz mocniej wspiera Ukrainę przez wysyłanie sprzętu wojskowego. Kreml grozi, że taki obrót spraw może rozszerzyć konflikt na cały świat. Znamienne słowa wypowiedział w poniedziałek szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow.

W rozmowie z rosyjskimi agencjami informacyjnymi skrytykował politykę Kijowa w kontekście ciągnących się rozmów pokojowych.

Ławrow ostrzega państwa NATO przed wojną nuklearną

- Dobra wola ma swoje granice. Ale jeśli nie jest wzajemna, nie pomaga to w procesie negocjacji. Ale nadal angażujemy się w negocjacje z zespołem delegowanym przez (prezydenta Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego i te kontakty będą kontynuowane – mówił Ławrow.

Szef MSZ Rosji ostrzegł, że w obliczu obecnych napięć rośnie niebezpieczeństwo III wojny światowej, które określił jako "prawdziwe". - Nie chciałbym sztucznie go wyolbrzymiać, choć wielu by tego chciało, ale niebezpieczeństwo jest poważne, realne i nie wolno nam go lekceważyć – powiedział Ławrow agencji informacyjnej Interfax.

Portal Ukraińska Prawda przypomina, że w piątek podsekretarz stanu USA Victoria Nuland stwierdziła, że Stany Zjednoczone nie wykluczają użycia broni jądrowej przez Rosję, dlatego ostrzegają prezydenta Rosji Władimira Putina, że ten krok będzie miał dla niego i Rosji absolutnie katastrofalne skutki.

Wojna na Ukrainie - najnowsze informacje na żywo

RadioZET.pl/Interfax.ru