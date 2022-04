Ławrow uderza w Zachód. "Chce wykoleić rozmowy pokojowe"

Siergiej Ławrow w poniedziałek na antenie państwowej stacji Rossija 24 próbował tłumaczyć kolejne kroki podejmowane przez armię Władimira Putina w Ukrainie. Szef rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówił, że "specjalna misja wojskowa" ma na celu przerwanie dominacji Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej i powstrzymanie "lekkomyślnej ekspansji NATO". Kolejny raz przekonywał, że doniesienia o masowych mordach w Buczy, Borodziance, Mariupolu, Irpieniu oraz w innych ukraińskich miejscowościach są nieprawdziwe. Powtórzył twierdzenia o manipulacji i prowokacji.

Wojna w Ukrainie trwa od 47 dni, a kolejne tury negocjacji pokojowych nie przyniosły przełomu. Nawet jeśli udawało się dojść do porozumienia w kwestii otwarcia korytarzy humanitarnych z najbardziej zrujnowanych terenów, to Rosjanie nie dotrzymywali warunków i strzelali do ludności cywilnej. Ławrow twierdził jednak, że to Ukraina przy współpracy z państwami zachodnimi utrudnia dążenie do zakończenia "misji specjalnej".

Ławrow o rozmowach pokojowych z Ukrainą

Szef MSZ Rosji przekonywał, że rozmowy pokojowe z Ukrainą nie postępują tak szybko, jakby chcieli tego Rosjanie i oskarżyli Zachód o próbę "wykolejenia negocjacji poprzez podnoszenie zarzutów o zbrodnie wojenne". Z tego powodu rosyjskie wojska nie będą przerywać działań wojennych podczas kolejnych rund negocjacji. Przypomniał, że podczas pierwszej tury Władimir Putin nakazał wstrzymać misję, ale od tego czasu stanowisko Moskwy uległo zmianie.

- Po tym, jak przekonaliśmy się, że Ukraińcy nie zamierzają się odwzajemnić, podjęliśmy decyzję, że w następnych rundach nie będzie przerwy w działaniach wojskowych. Zakończyć je może tylko ostateczne porozumienie pokojowe - mówił Ławrow.

Rosja domaga się od Ukrainy, by zaprzestała wysuwania oskarżeń o ludobójstwo. Kijów stanowczo odrzuca te żądania.

RadioZET.pl/Reuters