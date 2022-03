Obywatele „nieprzyjaznych” Moskwie państw będą mieli zakaz wjazdu do Rosji – zasugerował minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow cytowany przez agencję AFP. To element sankcji odwetowych, nad którymi pracują doradcy Putina.

Rosja reaguje na sankcje nałożone na nią przez państwa UE, Stany Zjednoczone, czy Wielką Brytanię. Szef rosyjskiej dyplomacji ma wprost nazywać kraje, które wspierają Ukrainę, wrogimi narodami.

Konsekwencje politycznej gry poniosą obywatele całej Europy i nie tylko. Ławrow cytowany przez francuską agencję AFP powiedział, że Rosja szykuje pakiet sankcji odwetowych.

Zakaz wjazdu do Rosji? Putin odpowiada na sankcje

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow mówił, że Moskwa przygotowuje się do ograniczenia wjazdu do Rosji obywatelom "nieprzyjaznych" krajów, do których należą Wielka Brytania, wszystkie państwa UE i Stany Zjednoczone – podała agencja AFP.

Plan dekretu prezydenckiego o sankcjach odwetowych ma być odpowiedzią na „szereg działań nieprzyjaznych państw trzecich”. Nie wskazano jednak, na czym miałyby polegać ograniczenia dotyczące wjazdu do Rosji.

RadioZET.pl/AFP

