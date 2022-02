Legion będzie działać w ramach sił obrony terytorialnej. Wołodymyr Zełenski powiedział, że są do niego zaproszeni ci, którzy chcą ''przyłączyć się do oporu wobec rosyjskiego okupanta i obrony bezpieczeństwa światowego''.

– Będzie to kluczowy dowód waszego wsparcia dla naszego kraju – powiedział. Wyjaśnił, że chętni mogą zgłaszać się do attaché ds. wojskowych ambasad Ukrainy w swoich krajach.

Zełenski apeluje o przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej

Zełenski w najnowszym nagraniu przekazał, że Ukraina stawiła opór agresorowi i z powodzeniem odpiera jego ataki, ale walki nadal trwają. Jak dodał, naród jego kraju już zasłużył na członkostwo w Unii Europejskiej. – Zniszczone rakietami i ogniem artyleryjskim budynki mieszkalne to ostateczny argument dla świata, by razem z nami powstrzymać najazd agresora. Mówię to najzupełniej otwarcie: naród Ukrainy już zasługuje i ma prawo uzyskać członkostwo w Unii Europejskiej. Będzie to kluczowy dowód poparcia dla naszego kraju – oznajmił.

Podkreślił, że nadeszła chwila, by "raz na zawsze zamknąć wieloletnią dyskusję strategiczną" i podjąć decyzje o członkostwie Ukrainy w UE. Dodał, że omawiał już tę sprawę z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem, szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Trwa wojna w Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko.

RadioZET.pl/PAP