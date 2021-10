Skuteczny lek przeciw Covid-19 coraz bliżej formalnego zatwierdzenia? Dr Anthony Fauci, doradca prezydenta USA Joe Bidena, będący także dyrektorem Krajowego Instytutu ds. Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) komentował w telewizji CNN efekty ogłoszenia przez firmy Merck i Ridgeback Biotherapeutics wyników skuteczności eksperymentalnej tabletki – potencjalnego leku przeciw Covid-19.

Ma on zmniejszać o połowę prawdopodobieństwo hospitalizacji i śmierci po zachorowaniu na Covid-19 z powodu zakażenia koronawirusem. Według portalu Politico eksperci zdrowia publicznego mają nadzieję na otwarcie w związku z wynalazkiem nowego frontu w zwalczaniu Covid-19 w Ameryce, w obliczu dotarcia "do ściany" programu szczepień.

Eksperymentalny lek przeciw Covid-19 z obiecującą skutecznością

- To jest niezwykle ważne. […] To bardzo imponujące. Więc naprawdę czekamy na wdrożenie tego i na ocenę wpływu leku na ludzi, którzy są zakażeni – mówił doradca Białego Domu w CNN. Wyjaśnił, że molnupiravir, może być przyjmowany doustnie w postaci pigułki. Fauci dodał, że "zmniejsza on prawdopodobieństwo hospitalizacji lub śmierci u ludzi, którzy wcześnie w trakcie infekcji zażyją ten konkretny lek" – zaznaczył Fauci.

Ekspert zwrócił uwagę, że w trakcie przeprowadzonych badań w grupie osób, które otrzymały placebo, odnotowano osiem zgonów. Żadnych ofiar śmiertelnych nie zarejestrowano natomiast u pacjentów po zażyciu molnupiraviru. Jednocześnie epidemiolog przestrzegał Amerykanów niechętnych szczepieniom przeciw Covid-19, by nie liczyli wyłącznie na nowy lek, który pozwoliłby im unikać szczepień.

- Słyszeliście, jakie są liczby. (Lek) zmniejsza ryzyko […] hospitalizacji i śmierci o 50 proc. Wiecie, jak zmniejszyć ryzyko o 100 proc? W pierwszej kolejności się nie zarażać – argumentował Fauci. Firma Merck informowała, że niebawem wystąpi o dopuszczenie leku na amerykański rynek. Jeżeli otrzyma zezwolenie, molnupiravir stanie się pierwszym na świecie lekiem przeciw Covid-19 dostępnym dla pacjentów.

Dr Grzesiowski: Lek może pojawić się na wiosnę 2022 roku

- Firma pokazuje wyniki, które zachęcają do pozytywnego myślenia. To byłby ogromny przełom, zwłaszcza że jest do stosowania w warunkach domowych – powiedział w Wirtualnej Polsce immunolog dr Paweł Grzesiowski.

Zaznaczył, że po badaniach klinicznych "musimy przełożyć je na życie". Zdaniem dra Grzesiowskiego, przy pozytywnej weryfikacji leku, nie pojawi się on w aptekach wcześniej niż w 2022 roku. – Jeżeli w USA został zarejestrowany, to procedury w Europie jeszcze potrwają. W tym roku lek nie pojawi się w aptekach, realny termin to wiosna przyszłego roku – ocenił w Wp.pl ekspert.

RadioZET.pl/PAP - Andrzej Dobrowolski/Wp.pl