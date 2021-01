Szczepionka na koronawirusa jest podawana w Meksyku od 24 grudnia 2020 roku. Jak poinformował tamtejszy resort zdrowia, 32-letnia lekarka trafiła na oddział intensywnej terapii z podejrzeniem zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego pół godziny po tym, jak otrzymała szczepionkę przeciwko Covid-19 firm Pfizer i BioNTech. Do zdarzenia doszło w stanie Nuevo Leon na północy kraju.

Według piątkowego oświadczenia resortu zdrowia, lekarka dostała konwulsji, miała trudności z oddychaniem, na jej ciele stwierdzono wysypkę. Stan kobiety oceniany jest jako stabilny.

Lekarka dostała konwulsji po przyjęciu szczepionki przeciw Covid-19. Ma podejrzenie zapalenia mózgu

Wstępną diagnozą jest zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego. Kobieta miała w przeszłości reakcje alergiczne na antybiotyki - sulfametoksazol i trimetoprim. Ministerstwo zdrowia podało, że trwają badania przyczyny choroby 32-latki.

Resort dodał, że podczas badań klinicznych nad szczepionką nie wykazano dotąd ani jednego przypadku zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego w wyniku szczepienia.

Bilans ub. doby pandemii Covid-19 w Meksyku to 11 091 nowych zakażonych i 700 zmarłych - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju. Łączna liczba zakażonych wzrosła do 1 437 185 a zgonów do 126 507.

Meksyk, który zmaga się z kryzysem gospodarczym w szczycie pandemii koronawirusa, jako pierwszy kraj Ameryki Łacińskiej otrzymał szczepionkę na Covid-19 firm Pfizer i BioNTech, ale zamówił ją też w innych koncernach farmaceutycznych.

