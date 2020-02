Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Tragiczny finał poszukiwań 17-letniego Muhammada Bilala. Pracownicy zoo w Lahaur w Pakistanie natknęli się na szczątki nastolatka podczas karmienia lwów.

Muhammad Bilal zaginął dwa dni wcześniej. Nastolatek wyszedł z domu, aby ściąć trawę dla bydła i ślad po nim zaginął. Nie wiadomo w jaki sposób przedostał się do lwiej zagrody. Policja nie wyklucza zabójstwa.

Rodzina Bilala twierdzi, że 17-latek mógł pójść do zoo, by odwiedzić pracującego tam wujka. Bliscy chłopca uważają, że odpowiedzialność za tragedię ponosi dyrekcja zoo, bo zabezpieczenia w zagrodach dla zwierząt są niewystarczające.

Innego zdania jest jednak dyrektor ogrodu, Chaudhry Shafqat. - Nadal zastanawiamy się, jak przekroczył ogrodzenie ochronne, które jest dość wysokie i wszedł do zagrody lwów. Myślę, że policja zbada również, czy sam wszedł do środka, czy ktoś wrzucił do zagrody jego martwe ciało, by lwy mogły je zjeść - powiedział mężczyzna.

