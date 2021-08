Lex TVN w środę został uchwalony przez Sejm głosami części posłów PiS, Kukiz'15 i niezrzeszonych. Zmiana ustawy o radiofonii i telewizji zdaniem opozycji i komentatorów to atak na TVN (jego właścicielem jest amerykański koncern medialny Discovery Communications) i wolność słowa w Polsce.

Głębokie zaniepokojenie przyjęciem kontrowersyjnej ustawy wyraził sekretarz stanu USA Anthony Blinken oraz wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jurova. Decyzję Sejmu potępił również zarząd TVN. W czwartek wieczorem polskiego czasu oświadczenie wystosował koncern Discovery.

Lex TVN. Discovery zapowiada kroki prawne

Właściciel telewizji TVN zapowiedział podjęcie kroków prawnych przeciwko polskim władzom po uchwaleniu lex TVN. Jak podał serwis Business Insider Polska, oficjalna informacja w tej sprawie została przesłana do prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Mateusza Morawieckiego.

Discovery podkreśliło, że TVN stał się obiektem "kampanii dyskryminującej", włącznie z nieprzedłużeniem koncesji dla telewizji TVN24 (koncesja na nadawanie stacji traci ważność 26 września). Jako kumulację tej kampanii wskazano środowe głosowanie w Sejmie nad lex TVN.

Amerykański koncern napisał, że "przez lata obecny rząd Polski brał na cel TVN w dyskryminujący sposób" i było to częścią "szerszego ataku na niezależne media" oraz "bezpośrednim naruszeniem legalnej ochrony dotyczącej wolności słowa" - podał Business Insider Polska.

"Discovery z sukcesami operowało i inwestowało w Polsce przez niemal 25 lat, co czyni z nas jednego z największych międzynarodowych inwestorów i pracodawców w tym niesamowitym kraju. Jednakże obecne działania rządu Polski, szkodliwe i dyskryminujące, nie pozostawiają nam innego wyboru, jak postawienie zarzutów w ramach bilateralnego traktatu inwestycyjnego Polski i USA" - napisał w komunikacie JB Perrette, CEO (dyrektor generalny) Discovery International.

Dodał, że Discovery jest "głęboko zobowiązani do chronienia inwestycji w Polsce i ludzi, obrony publicznego interesu, jakim są niezależne media oraz prawa do wolności słowa". "Discovery, jako chroniony inwestor w Polsce, posiada istotne prawa i wolności w ramach traktatu polsko-amerykańskiego" - podkreślił JB Perrette, CEO (dyrektor generalny) Discovery International.

Lex TVN uchwalony w Sejmie

W środę Sejm głosami części klubu PiS, posłów Kukiz'15 oraz niezrzeszonych przegłosował zmianę ustawy o radiofonii i telewizji. Według noweli, koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego - pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG.

Zdaniem opozycji, komentatorów i dziennikarzy celem ustawy jest atakiem na Grupę TVN (jej właścicielem jest amerykański koncern Discovery Communications) oraz wolność słowa w Polsce. Głębokie zaniepokojenie przyjętą ustawą wyraził sekretarz stanu USA Anthony Blinken i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jurova.

Kontrowersyjna ustawa z Sejmu trafiła do Senatu, który ma miesiąc na wprowadzenie jej do porządku obrad. Jeśli senatorowie odrzucą ją w całości, to zmiana prawa znów wraca do Sejmu i posłowie bezwzględną większością głosów mogą obalić weto Senatu.

RadioZET.pl/Business Insider Polska