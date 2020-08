Liban. Rakieta lub bomba możliwą przyczyną katastrofy. Głos zabrał prezydent

Liban. Informacje o wystąpieniu prezydenta przekazała agencja Reutera, powołując się na biuro prezydenta, które cytowane było także przez lokalne media.

Liban. "Obca ingerencja" przyczyną eksplozji w Bejrucie?

Prezydent Libanu przekazał, że śledczy badają przyczyny katastrofy w Bejrucie. Ekspercie, sprawdzają, czy wybuchy były spowodowane efektem zaniedbać, wypadku, czy możliwej obcej ingerencji. Jak powiedział Auton dochodzenie ma odpowiedzieć na trzy pytania:

Po pierwsze, w jaki sposób materiały wybuchowe tam (do portowych magazynów przyp. PAP) się dostały i jak były przechowywane (...); po drugie, czy eksplozja była wynikiem zaniedbań lub wypadku (...), a po trzecie możliwość, że doszło tam do zewnętrznych ingerencji

- cytuje słowa Aouna Reuters.

Eksplozja w Bejrucie

Bejrut. Do potężnej eksplozji doszło we wtorek późnym popołudniem. W wyniku wybuchów śmierć poniosło co najmniej 154 osoby. Rannych jest oko 5 tysięcy — wynika z najnowszego bilansu ofiar sporządzonego przez libańskie ministerstwo zdrowia.

Do tej pory libańskie władze jako przyczynę eksplozji podawały pożar składowanych w porcie niebezpiecznych chemikaliów. Wybuch spowodował olbrzymie zniszczenia i pozbawił dachu nad głową około 300 tysięcy osób.

