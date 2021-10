Abdulrazak Gurnah urodził się i wychował na tanzańskiej wyspie Zanzibar. Do Wielkiej Brytanii przybył w 1968 roku. Mieszka tam do dziś - jest profesorem literatury i wykładowcą na Uniwersytecie w Kent.

Literacka Nagroda Nobla 2021. Laureatem Abdulrazak Gurnah z Tanzanii

Komitet Noblowski zdecydował się wyróżnić Tanzańczyka „za bezkompromisową i współczującą penetrację skutków kolonializmu i losu uchodźcy w przepaści między kulturami i kontynentami”.

Wydał między innymi powieści "Memory of Departure" (1987), "Pilgrims Way" (1988), "Dottie" (1990), "Paradise" (1994), "Admiring Silence"(1996), "By the Sea" (2001), "Desertion" (2005) i "The Last Gift" (2011). W swoich utworach porusza kwestie emigracji, znane z własnego doświadczenia.

