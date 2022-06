Litwa odpowiada na ultimatum Rosji. "Niech zwróci się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości"

Litwa odpowiada na ultimatum Kremla. - Oskarżenia Rosji pod adresem Wilna o ograniczanie tranzytu towarów do Kaliningradu są częścią jej wojny z Zachodem – oświadczył we wtorek minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis.

Szef MSZ Litwy Gabrielius Landsbergis odniósł się do stanowiska Kremla ws. Kaliningradu. - Narracja Rosji jest po prostu częścią jej wojny z Zachodem, która polega na wyborze celu i próbie mobilizowania społeczeństwa - powiedział dziennikarzom.

Szef litewskiej dyplomacji wskazał, że Rosja powinna najpierw zwrócić się do Komisji Europejskiej z prośbą o wyjaśnienie sankcji. - A jeśli wyjaśnienie jest niewystarczające, to do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który interpretuje wszystkie dokumenty prawne - dodał.

Litwa odpowiada na ultimatum Rosji

Przypomnijmy, od soboty zaczął obowiązywać zakaz tranzytu kolejowego stali i wyrobów z metali żelaznych między Kaliningradem a pozostałymi częściami Rosji przez Litwę. Jest to wynik sankcji Unii Europejskiej nałożonych na Rosję z powodu jej inwazji na Ukrainę.

Rosja domaga się przywrócenia pełnego tranzytu towarów do obwodu kaliningradzkiego i stawia Litwie ultimatum. “Jeśli tranzyt do rosyjskiej enklawy dalej będzie zablokowany, Rosja zastrzega sobie prawo do podjęcia działań w celu ochrony interesów narodowych” - poinformowało rosyjskie MSZ.

MSZ Rosji w poniedziałek zażądało od Litwy natychmiastowego zniesienia "wrogich restrykcji". Decyzję Litwy nazwało "prowokacyjnymi" i "otwarcie wrogimi" działaniami.

Gabrielius Landsbergis w odpowiedzi na stanowisko rosyjskiego MSZ dodał, że nie chce spekulować, jakie środki odwetowe Kreml mógłby zastosować wobec Litwy. Podkreślił, że Litwa „w tym sporze jest stroną, która kieruje się zasadą praworządności”, a jej „decyzje opierają się na prawie i jego interpretacji".

Według litewskich służb celnych czwarty pakiet sankcji UE przyjęty 15 marca wprowadził ograniczenia na rosyjską stal i inne wyroby z metali żelaznych. Ograniczenia, które zaczęły obowiązywać, objęły m.in. tranzyt koleją przez Litwę między Kaliningradem i pozostałymi częściami Rosji.

RadioZET.pl/PAP - Aleksandra Akińczo