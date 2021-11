Wielka Brytania. Trzech mężczyzn aresztowano na mocy ustawy o terroryzmie po niedzielnej eksplozji samochodu przed szpitalem w Liverpoolu, w której zginęła jedna osoba, a inna została ranna. Aresztowani to mężczyźni w wieku 29, 26 i 21 lat.

Według wstępnych ustaleń, samochód, w którym doszło do eksplozji to taksówka. Miała ona przyjechać przed szpital krótko przed wybuchem.

Liverpool. Eksplozja taksówki przed szpitalem. Jedna osoba zginęła

Mężczyzną, który zginął był pasażer taksówki. Kierowca został ranny i przebywa w szpitalu w stanie niezagrażającym życiu. Na razie nie podano personaliów ani ofiar, ani aresztowanych.

- Wciąż trwają prace nad ustaleniem, co się stało. Bierzemy pod uwagę różne scenariusze na temat tego, co spowodowało eksplozję, ale biorąc pod uwagę, to, co się stało, na wszelki wypadek dochodzenie prowadzi policja antyterrorystyczna wspierana przez policję hrabstwa Merseyside - powiedziała Serena Kennedy, komendant policji Merseyside.

RadioZET.pl/ PAP