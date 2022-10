Sąsiedzi usłyszeli krzyki. Kobieta zagryziona w domu przez psy

Do tragedii doszło najprawdopodobniej w poniedziałek. Tego dnia, ok. godz. 16:30 czasu lokalnego, zgłoszenie o incydencie otrzymali dyżurni pogotowia ratunkowego.

Kobieta zagryziona w domu przez psy. Sąsiedzi słyszeli krzyki

Kobieta została zagryziona przez psy w swoim domu przy St. Brigid's Crescent w liverpoolskiej dzielnicy Vauxhall. Według relacji sąsiadów, do których dotarł opisujący sprawę portal liverpoolecho.co.uk, w tym zdarzeniu uczestniczyły co najmniej dwa czworonogi.

Tożsamość kobiety nie została ujawniona. Wiadomo jedynie, że miała 63 lata i że jej krewni zostali poinformowani o jej śmierci. Dokładne przyczyny zgonu ma wyjaśnić sekcja zwłok.

Policja hrabstwa Merseyside przekazała, że pięć psów rasy american bulldog zostało schwytanych i "uśpionych w sposób humanitarny". Służby zatrzymały również w tej sprawie 31-latka, który podejrzewany jest o posiadanie "niebezpiecznego psa, nad którym nie ma kontroli". Mężczyzna trafił już do aresztu.

- To bardzo niepokojący incydent a nasze myśli są z rodziną i przyjaciółmi zmarłej kobiety. Dochodzeni wciąż trwają, ponieważ staramy się ustalić, co się stało. Zachęcam do kontaktu każdą osobę, która mogłaby pomóc w śledztwie - powiedziała w rozmowie z liverpoolecho.co.uk inspektor Katie Coote.

