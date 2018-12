Nastolatkowie z Polski oskarżeni o terroryzm. Grozili śmiercią księciu Harry'emu

17-letni Oskar Dunn-Koczorowki mieszkający w zachodniej części Londynu przyznał się do popełnienia przestępstw związanych z neonazistowską grupą Sonnenkrieg - informuje BBC. 18-letni Michał Szewczuk usłyszał pięć zarzutów zachęcania do terroryzmu i trzy dotyczące rozpowszechniania publikacji terrorystycznych.

Jak podaje BBC, w sierpniu tego roku Dunn-Koczorowki korzystał w mediach społecznościowych z kont radykalnie prawicowej grupy National Action oraz neonazistowskiej grupy Sonnenkrieg i zamieszczał materiały, które zachęcały innych do przygotowania lub angażowania się w akty terroryzmu. ''The Sun'' przypomina, że 17-latek nawoływał do zabicia księcia Harry'ego, który miał "zdradzić rasę" poprzez ślub z Meghan Markle.

Podczas rozprawy w Old Bailey 17-latek przyznał się do stawianych mu zarzutów. Kolejną rozprawę zaplanowano na 25 lutego - czytamy na portalu BBC.

Współoskarżony - 18-letni Michael Szewczuk z Leeds, również pojawił się w sądzie i usłyszał pięć zarzutów zachęcania do terroryzmu i trzy o rozpowszechnianie publikacji terrorystycznych.

Wstępna data rozprawy w Sądzie Koronnym w Manchesterze, została ustalona na 13 maja 2019 roku.

17 i 18-latek opuścili brytyjski areszt po wpłaceniu kaucji.

