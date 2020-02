Atak nożownika w Londynie. Polska nauczycielka wśród rannych

Polka jedną z dwóch rannych osób w ataku nożownika w Londynie. Według brytyjskich mediów to 51-letnia nauczycielka.

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

51-letnia Monika L. jest nauczycielką w jednej z katolickich szkół w Londynie. Polka pojechała w niedzielę do jednej z południowych dzielnic w Londynie na spotkanie z przyjaciółmi. Kobieta została zaatakowana przez nożownika w sklepie. Następnie wybiegła ze sklepu na ulicę, krzycząc, że została ranna.

20-letni Sudesh Amma chwilę później po wyjściu ze sklepu został zastrzelony przez policjantów. Przy napastniku znaleziono atrapę materiałów wybuchowych.

Atak nożownika w Londynie. Polka wśród rannych

Brytyjskie media nie informują, czy obrażenia Polki są ciężkie. Dziennikarze rozmawiali z uczniami i nauczycielami ze szkoły 51-latki. Wszyscy mówią, że to oddana nauczycielka z pasją, uśmiechnięta i mająca dobre podejście do uczniów.

20-letni Sudesh Amman wychwalał Państwo Islamskie, w sieci dzielił się publikacjami Al-Kaidy i zachęcał swoją dziewczynę do ścięcia głowy rodziców. Pod koniec stycznia Amman został wypuszczony z więzienia po odbyciu połowy z kary trzech lat i czterech miesięcy. Przed sądem przyznał się do sześciu zarzutów posiadania materiałów o charakterze terrorystycznym i siedmiu zarzutów rozpowszechniania takich materiałów. Jednym z posiadanych przez niego materiałów był podręcznik do walki z użyciem noży. Po wyjściu z więzienia Amman znajdował się pod obserwacją policji.

RadioZET.pl