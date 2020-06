Pomoc nadeszła z najmniej oczekiwanej strony. Zdjęcie obiegło świat

Czarnoskóry mężczyzna niosący na ramieniu białego kontrmanifestanta - to zdjęcie obiegło świat. Patrick Hutchinson, uczestnik protestów w Londynie, w rozmowie z CNN wyjaśnił, co nim kierowało w momencie uchwyconym na fotografii.

Na całym świecie trwają protesty po śmierci Afroamerykanina George'a Floyda. Mężczyzna został uduszony przez policjanta Dereka Chauvina. Oficer dociskał kolanem szyję czarnoskórego mężczyzny do ziemi. Ostatnie słowa Afroamerykanina "nie mogę oddychać" stały się głównym hasłem demonstrantów.

Protesty Black Lives Matter. Afroamerykanin uratował białego kontrmanifestanta

W weekend do zamieszek doszło także w Londynie w pobliżu Royal Festival Hall. Podczas przepychanek tłum przewrócił jednego z mężczyzn. Biały Brytyjczyk uczestniczył w kontrmanifestacji. W pewnym momencie jeden z czarnoskórych demonstrantów, Patrick Hutchinson, wziął go na ręce.

Jak tłumaczył później, zobaczył rannego, skulonego na schodach nieznajomego, niedaleko londyńskiej stacji Waterloo. Nie zastanawiał się, kim jest, choć miał świadomość, że ta osoba stoi "po drugiej stronie barykady".

Mężczyzna wziął kontrmanifestanta na ręce, a jego koledzy stworzyli kordon wokół rannego. Jak mówił, kiedy oddalał się z tłumu, tamten wciąż dostawał ciosy. Na koniec przekazał demonstranta policji.

Moim prawdziwym celem było uniknięcie katastrofy, by nagle narracja nie zmieniła się w „Black Lives Matter, młodzi zabijają protestujących". Tego staraliśmy się za wszelką cenę uniknąć

- powiedział Patrick Hutchinson, cytowany przez stację CNN.

W wywiadzie dla Channel 4 News powiedział z kolei, że "Floyd nadal by żył, gdyby inni policjanci interweniowali tak jak on i jego koledzy".

Portalowi "The Independent" udało się dotrzeć do białego mężczyzny, który został wyniesiony z tłumu przez Hutchinsona. Okazał się nim 55-letni kierowca dostawczy Bryn Male, który bronił w weekend pomnika Churchilla. Jego syn Harry przekazał, że jego ojciec chciałby podziękować Hutchinsonowi za wyniesienie go z tłumu.

