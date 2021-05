Nad ugaszeniem pożaru, który wybuchł we wschodniej dzielnicy Londynu przy Fairmount Avenue, pracowało ponad 125 strażaków i 20 wozów strażackich - podał portal "The Independent". Akcja ratunkowa trwała od 9 rano. - Ludzie utknęli na balkonach, wołając o pomoc - relacjonował jeden z mieszkańców portalowi "My London". Na miejsce zostały skierowane także karetki pogotowia.

Londyn. Ogromny pożar we wschodniej dzielnicy miasta. Trwa akcja ratunkowa

Ogień wybuchł w pobliżu dzielnicy finansowej Canary Wharf. Straż pożarna informowała, że pali się część ósmego, dziewiątego i dziesiątego piętra wieżowca New Providence Wharf. Z powodu pożaru ewakuowanych zostało 38 osób dorosłych i czworo dzieci, ale część z nich już powróciła do mieszkań. Służby ratunkowe mówiły w trakcie gaszenia pożaru o tym, że udzielają pomocy medycznej pewnej liczbie osób. Później poinformowano, że dwie osoby zostały zabrane do szpitala, ale nie doznały one obrażeń zagrażających życiu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

Portal "My London" podał, że część osób dowiedziała się o pożarze od sąsiadów przez komunikator WhatsApp. - W mieszkaniach nie ma alarmu przeciwpożarowego - mówił rozmówca "ML", mieszkający na 10. piętrze.

Sytuacja mogła skończyć się znacznie gorzej, bo jak podały m.in. dzienniki "Daily Mail" i "Evening Standard", budynek był pokryty taką samą elewacją jak londyński wieżowiec Grenfell Tower, w którym w czerwcu 2017 r. zginęły 72 osoby. Przyczyną tak dużej liczby ofiar była właśnie elewacja, która ułatwiła rozprzestrzenianie się ognia.

W sieci pojawiły się zdjęcia i filmy z miejsca akcji ratunkowej.

