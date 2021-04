27-letni Kadian Nelson przyznał się do porwania i zgwałcenia 13-letniej uczennicy z Londynu. Po przewiezieniu do więzienia Wandsworth mężczyzna został dotkliwie pobity przez współwięźniów. Nelson ma uszkodzony policzek, wymagający rekonstrukcji i obecnie przebywa w szpitalu.

Wielka Brytania. Kadian Nelson porwał i zgwałcił 13-latkę w listopadzie 2020 roku. Jak podaje "The Sun", 27-latek zaciągnął uczennicę z południowo-zachodniego Londynu w boczną uliczkę grożąc jej śmiercią.

Całe zdarzenie widziała jedna z uczennic. Jak potem zeznała, widziała dokładnie, jak mężczyzna zakrył 13-latce usta i zaciągnął ją siłą w boczną uliczkę. Uczennica o wszystkim powiedziała swojej matce, która następnie zawiadomiła policję.

Londyn. Porwał i zgwałcił 13-latkę. Więźniowie dotkliwie go pobili

Kadian Nelson został szybko zatrzymany przez funkcjonariuszy niedaleko miejsca, w którym zgwałcił 13-latkę. Kilka dni temu 27-latek przyznał się przed sądem, do zarzucanych mu czynów.

Po zakończeniu rozprawy Nelson został przewieziony do więzienia Wandsworth w południowym Londynie. Jeszcze tego samego dnia, z więzienia został przewieziony do szpitala, bo osadzeni dotkliwie go pobili.

Jak podaje "The Sun", Nelson miał miał uszkodzony policzek, wymagający rekonstrukcji. Sprawę bada policja.

RadioZET.pl/ The Sun/ Metro.co.uk