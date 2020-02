Londyńska policja metropolitalna zastrzeliła w niedzielę po południu w południowym Londynie mężczyznę w związku z - jak to określono - "incydentem o charakterze terrorystycznym". Zastrzelony mężczyzna atakował przechodniów nożem. Według źródeł, na które powołuje się stacja Sky News, sprawca kierował się islamistycznymi motywami.

Do zdarzenia doszło przed jednym z supermarketów w dzielnicy Lambeth w południowym Londynie. Wiadomo, że pchnięte nożem zostały co najmniej trzy osoby, a jedna z nich jest w stanie ciężkim.

Atak terrorystyczny w Londynie. Napastnik z atrapą bomby

Według świadków napastnik miał na sobie coś, co wyglądało jak pas szahida - podała Associated Press. - Znaleziono urządzenie przywiązane do ciała podejrzanego i wezwano specjalistów. Teren ogrodzono i szybko ustalono, że była to atrapa bomby - przekazała w oświadczeniu zastępczyni komisarza w Metropolitan Police Lucy D'Orsi.

Poprzedni podobny atak terrorystyczny w Londynie miał miejsce pod koniec listopada 2019 r., gdy zwolniony warunkowo z więzienia terrorysta zaatakował nożem uczestników seminarium na temat reintegracji skazanych, zabijając dwie osoby. Później został zastrzelony przez policję na Moście Londyńskim.

RadioZET.pl/PAP/AFP/BBC