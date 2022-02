W pubie zawaliła się antresola, kilkanaście osób rannych. "Brzmiało jak trzęsienie ziemi"

Jak poinformowały na Twitterze londyńskie służby pogotowia ratunkowego, ratownicy zostali wezwani na miejsce zdarzenia w barze Two More Years w dzielnicy Hackney Wick we wschodnim Londynie o 16:44 czasu lokalnego. Podłoga antresoli, na której stały stoliki, załamała się i w ciągu kilku sekund runęła na stoliki znajdujące się poniżej, wskutek czego kilka osób tam siedzących zostało uwięzionych.

Londyn. W pubie zawaliła się antresola. Kilkanaście osób rannych

Przed przyjazdem służb ratunkowych bar Two More Years zdążyło samodzielnie opuścić ok. 50 osób. Jeśli chodzi o osoby, które odniosły obrażenia, to w większości przypadków odniosły one drobne urazy, jak skaleczenia czy siniaki. Do szpitali przewieziono cztery osoby, z których trzy mają stosunkowo poważne urazy, ale nie zagrażają one ich życiu.

Nie wiadomo na razie, co spowodowało zawalenie się antresoli. Według świadków stało się to nagle. "Usłyszeliśmy trzask i z góry zaczął spadać kurz" – powiedział Sky News jeden z mężczyzn, który był akurat w barze.

Inny z klientów mówił BBC o „dudnieniu”. "Brzmiało to trochę jak trzęsienie ziemi". Mężczyzna upadł, ale zdołał się podnieść. „Wszyscy sobie pomagaliśmy” - dodał.

