Ludzkie zwłoki ukryte w walizce. Wstrząsający finał licytacji

Aukcje magazynowe to bardzo popularne w krajach anglosaskich wydarzenia, w których uczestnicy licytują zawartość opuszczonych magazynów. Pomieszczenia te zostały zwykle opuszczone bądź nieopłacone przez właścicieli. Przed aukcją licytujący nie ma możliwości sprawdzenia, co kryje się w środku. Zakup zawartości lokalu to zawsze loteria.

Wylicytowali magazyn. W środku znaleziono walizkę z ludzkimi zwłokami

O tym, że wynik jednej z nich okazał się makabryczny, pisze m.in. nowozelandzki portal "Stuff". W czwartek 11 sierpnia rodzina z Auckland, stolicy kraju, wygrała aukcję, w której nagrodą była przyczepa należąca do firmy handlującej różnymi przedmiotami.

Towary następnie przywieziono pod wskazany adres i pozostawiona przed domem. Wówczas sąsiedzi zaczęli skarżyć się na wydobywają się stamtąd nieprzyjemny zapach. Jeden z nich, były pracownik krematorium, miał w rozmowie z mediami stwierdzić, że odór ten "dało się od razu rozpoznać".

Gdy na miejsce dotarła policja, okazało się, że w jednej z walizek, które wchodziły w skład zakupionego przez rodzinę mienia, znaleziono ludzkie zwłoki. Nie wiadomo jednak, ilu osób, ani jaka była ich tożsamość.

Sprawę badają obecnie służby, pomaga również firma, od której rodzina kupiła przyczepę. Wykluczono zaś udział nowych właścicieli w zbrodni. Zostali oni także poinstruowani przez policję, aby nie kontaktować się w tej sprawie z mediami.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/stuff.co.nz