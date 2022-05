Alaksandr Łukaszenka został zapytany przez dziennikarkę o rzekome przygotowania Polski do ataku na Białoruś. Podobne fake newsy od pewnego czasu krążą w mediach społecznościowych. - Nie z takimi dawaliśmy sobie radę. Niech spróbują, proszę - odparł białoruski dyktator.

Alaksandr Łukaszenka brał udział w uroczystościach z okazji 77. rocznicy Wielkiego Zwycięstwa w Mińsku 9 maja. Jedna z dziennikarek zapytała go podczas konferencji prasowej o rzekome "przygotowania Polski do napaści na Białoruś". Od pewnego czasu podobne fake newsy krążą w mediach społecznościowych i wykorzystywane są do rozmaitych manipulacji i siania antypolskiej propagandy. Łukaszenka potraktował jednak te absurdalne informacje poważnie i tak brzmiał jego komentarz.

- Nie z takimi dawaliśmy sobie radę. Niech spróbują, proszę - odpowiedział. - Zawsze rozumieliśmy, że nasza armia przeciwko NATO – to machina. Nie wolno zapominać, że za nami jest Rosja, państwo atomowe. Między nami są odpowiednie umowy. I w związku z tą kwestią bardzo często spotykam się z prezydentem Putinem - kontynuował.

Łukaszenka o "przygotowaniach Polski do ataku na Białoruś"

Dyktator, który jest jednym z najważniejszych sojuszników Władimira Putina podkreślił, że "nie da się pokonać narodu, który walczy na swoim terytorium, za swoją ziemię, za swoją rodzinę".

- Bawiliście się wtedy z nami i skończyło się na faszyzmie. Dziś kontynuujecie swoją bezmyślną, głupią politykę. Przestańcie! Zrezygnujcie, zanim będzie za późno. Uznajcie wreszcie nasze prawo do decydowania o tym, jak budujemy nasze relacje z naszą Rosją, z naszą Ukrainą - tłumaczył, zwracając się do krajów zachodnich.

- Jesteśmy przyjaciółmi, nie przeciwko wam. Taka przyjaźń nie zagraża Polsce, Litwie, Łotwie, Niemcom czy Francji. Wszyscy skorzystają z tej przyjaźni. Chodzi o zaopatrzenie w surowce, energię i tranzyt towarów. Nie ma innych dróg, krótszych i bardziej niezawodnych, bo jesteśmy sąsiadami. Więc pomyślcie o tym - zaapelował Łukaszenko.

