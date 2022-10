Łukaszenka o możliwej agresji państw NATO i ataku nuklearnym. Padły słowa o Polsce

Alaksandr Łukaszenka oskarżył Ukrainę o plany ataku na Białoruś. Zapowiedział stworzenie wspólnych rosyjsko-białoruskich oddziałów podczas wojny w Ukrainie. Odniósł się na konferencji prasowej także do kwestii Zachodu.

- NATO i niektóre kraje europejskie rozważają możliwość przeprowadzenia ataku na Białoruś, w tym nuklearnego - łgał w poniedziałek Łukaszenka na spotkaniu poświęconym kwestiom bezpieczeństwa. Wypowiedź prezydenta Białorusi przytaczają m.in. rosyjska agencja TASS i białoruska agencja Belta.

Łukaszenka o możliwym ataku państw NATO: Od dawna ostrzegałem

- To nie jest dla nas nowość. Od dawna ostrzegałem - mówił Łukaszenka. Zwrócił uwagę, że Polska „po prostu drży", prosząc Amerykanów o natychmiastowe sprowadzenie i rozmieszczenie na jej terytorium broni jądrowej.

- Ostatnio stwierdziliśmy, że Polacy użyli sił zbrojnych do obrony granicy z Białorusią. Następnie wycofali siły zbrojne, niektóre z nich, pokazały, że wyjeżdżają. Nic w tym rodzaju. Wycofali je o setki kilometrów od granicy, a teraz wyposażają w broń według standardów NATO - grzmiał białoruski prezydent.

Dyktator dodał, że Polacy "zlikwidowali całą sowiecką i polską broń, przekazując ją Ukrainie". - A teraz wyposażają siły zbrojne w najnowocześniejszą broń. Czy trudno im zbliżyć się do granicy białoruskiej? Zajęłoby im to pół nocy. Możemy to zobaczyć. Dlatego nie powinno nas to uspokajać. W razie potrzeby będą mogli przerzucić swoje wojska z powrotem do granicy w ciągu 2-3 godzin – kontynuował szef państwa.

Wcześniej Łukaszenka podkreślał, że rozpoczęło się formowanie grupy bojowej. - Potrwa to, jak sądzę, do dwóch dni. Wydałem rozkaz, abyśmy zaczęli formować tę grupę - zapowiedział. Mówił także, że został ostrzeżony nieoficjalnymi kanałami o rzekomym ataku Ukrainy na Białoruś. - Otwarcie frontu przeciwko Białorusi przez Kijów to szaleństwo, ale ten proces się rozpoczął - oświadczył.

RadioZET.pl/tass.com/https://eng.belta.by