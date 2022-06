Łukaszenka oskarża Polskę. Kuriozalne słowa dyktatora

- Widać, co robi Polska, obracając się w to tę, to w tamtą stronę. Deklarują, że przyjmą uchodźców, a tak naprawdę chodzi im o pieniądze. Ciągle nawołują, by im je przesłać zamiast do Ukrainy - powiedział w wywiadzie z białoruskimi mediami Alaksandr Łukaszenka.

- Polacy kłócili się o nie (pieniądze – red.) do takiego momentu, w którym grozili, że są gotowi zająć zachodnią Ukrainę - oskarżał Polskę Łukaszenka. Nie przytoczył żadnych dowodów świadczących o tym.

Łukaszenka: Polacy chcą przejąć zachód Ukrainy

Zdaniem dyktatora "między prezydentem Ukrainy a jego wojskiem rodzi się poważny konflikt". - Personel wojskowy rozumie, czym jest konflikt z Rosją, jak nikt inny. Widzą do czego są zdolni Rosjanie i jakie mają możliwości. Sami nie będą już mogli walczyć, bo Rosja zmieniła swoją taktykę w wojnie w Ukrainie - ocenił Łukaszenka. - Obrona terytorialna nie załata dziur w obronie i niedługo wszyscy zginą. Nie zostanie nikt, kto mógłby walczyć i personel wojskowy to widzi - dodał dyktator.

W dalszej części wywiadu przywódca Białorusi dalej insynuował, że Polska powoli zagarnia Ukrainę. Czego dowodem ma być nadanie Polakom przez Zełenskiego specjalnego statusu. - Ukraińcy widzą, że Zełenski nadał specjalny status Polakom. Dokąd to prowadzi? Do przejmowania zachodu – stwierdził Alaksandr Łukaszenka. - Dlatego właśnie zaczyna się ta konfrontacja prezydenta z wojskiem. Jestem przekonany, że ukraińskie wojsko może ściąć głowę każdemu. Chcą "samorządnej i wolnej Ukrainy". Nie chcą w kraju nie tylko Rosjan, Białorusinów, ale także Polaków i odetną każdego, kto chce dziś podzielić Ukrainę - stwierdził przywódca Białorusi.

