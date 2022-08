Łukaszenka postradał zmysły. Ma propozycję dla Polaków. "Drzwi są otwarte"

Alaksandr Łukaszenka przebywał we wtorek z roboczą wizytą w rejonie miadziolskim na północnym zachodzie Białorusi. Na konferencji dziennikarze zapytali go o ewentualne wprowadzenie uproszczonego trybu nadawania białoruskiego obywatelstwa Polakom, Litwinom i Łotyszom. Taka procedura obowiązuje już w przypadku obywateli Ukrainy. – Mam dokumenty na biurku. Nie będzie żadnych opóźnień. Tak samo będzie z Litwinami, Łotyszami i Polakami – zapowiedział dyktator z Mińska.

Białoruś. Łukaszenka oferuje Polakom obywatelstwo

– Specjalistów, którzy zechcą żyć i pracować na Białorusi z radością powitamy – powiedział Łukaszenka. – Deputowani mieli na uwadze, by nie powodować biurokracji, by było szybko. A mechanizm, który mamy… Prawdopodobnie nie ma czegoś takiego na świecie. Jesteśmy na to gotowi – dodał.

– Zrobimy wszystko, aby przyjąć do naszej białoruskiej rodziny najbardziej porządnych i życzliwych sąsiadów. I to nie tylko sąsiadów. Każdy, kto chce tu pracować, żyć po białorusku, drzwi są otwarte – kontynuował.

Przypomnijmy, że od 1 lipca władze w Mińsku wprowadziły ruch bezwizowy dla obywateli Polski. Według Łukaszenki dzięki tej decyzji mieszkańcy sąsiednich krajów UE zobaczą, że w Białorusi "mieszkają normalni ludzie".

– Sąsiedzi z Litwy, Łotwy, Polski przyjeżdżają tu i chcą coś kupić. Niech sobie kupią. To już zostało przetworzone i handel coś na tym zarobi. Z jednej strony jest to opłacalne. Pomagamy też ludziom. Ludzie będą wdzięczni. Nie pójdą na wojnę przeciwko nam, jeśli by do tego doszło – mówił białoruski dyktator.

RadioZET.pl/Biełsat