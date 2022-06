Łukaszenka składa nieoczekiwaną propozycję Ukrainie. “Przeprowadźcie to przez Białoruś”

Rosyjskie okręty na Morzu Czarnym blokują ukraińskie porty, którymi eksportowane jest zboże. Zachód uważa, że Władimir Putin chce stworzyć kryzys żywnościowy i w ten sposób zaszantażować USA oraz UE, by zniosły sankcje nałożone na Rosję.

Pomoc Ukrainie zaoferowała m.in. Polska. Z nieoczekiwaną propozycją wyszedł też przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka. - Jesteśmy gotowi przedyskutować ewentualny tranzyt ukraińskiego zboża przez Białoruś - oświadczył w lokalnej gazecie. - Nie mamy nic przeciwko: przeprowadźcie to przez Białoruś, ale musi dojść do kompromisów - dodał białoruski przywódca. W zamian Łukaszenka domaga się dostępu do bałtyckich portów, którymi mogłyby być eksportowane białoruskie towary.

Łukaszenka proponuje tranzyt ukraińskiego zboża przez Białoruś

Kreml poinformował w piątek, że “Władimir Putin omówi narastający światowy kryzys żywnościowy z przewodniczącym Unii Afrykańskiej i przedstawi mu wyczerpujące wyjaśnienie, co tak naprawdę dzieje się z ukraińskim zbożem”. Władze Ukrainy zarzucają Rosji, że je kradnie z okupowanych terenów. Działania Kremla ostro krytykują też kraje Unii Europejskiej. - Niemcy zdecydowanie potępiają próby rosyjskiego prezydenta Władimira Putina obarczenia Zachodu odpowiedzialnością za spowodowanie głodu w Afryce - powiedział w piątek rzecznik niemieckiego MSZ.

Berlin odrzuca twierdzenia Kremla, że problem z eksportem zboża spowodowany jest przez sankcje, które państwa Zachodu nałożyły na Rosję. - Fakt, że niektóre kraje są odcinane od dostępu do zboża jest konsekwencją rosyjskiej agresji w Ukrainie, a nie sankcji - podkreślił rzecznik.

RadioZET.pl/Sky News/Białoruś Dzisiaj/Reuters

