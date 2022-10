Łukaszenka wydał wyrok na polskiego dziennikarza? "Możliwa nawet kara śmierci"

Andrzej Poczobut, polski dziennikarz i działacz społeczny mieszkający na Białorusi, został przez reżim Alaksandra Łukaszenki wpisany na listę terrorystów. Poczobut jest więziony od ponad 1,5 roku. Władze białoruskie wysunęły wobec niego oskarżenia o "wzniecanie wrogości" i nawoływanie do sankcji.

Poczobut na liście terrorystów. Co planuje Łukaszenka?

Naszego rodaka może teraz spotkać tragiczny los. Mówił o tym w rozmowie z Wirtualną Polską Aleś Zarembiuk, szef Białoruskiego Domu w Warszawie. - Będzie miał gorsze warunki, choć trudno sobie wyobrazić gorsze niż teraz. On tam prawie nic nie je, ma problemy ze zdrowiem - przyznał działacz.

Wspominał też swój pobyt w mińskim areszcie i podawane tam "obrzydliwe jedzenie". - Ludzie w więzieniach są torturowani, fizycznie i psychicznie. Często nie wyłączają im na noc światła - opowiadał.

To, że Andrzej Poczobut został wpisany na tę listę wskazuje, że tzw. wyrok, który zapadnie, będzie najsurowszy z możliwych. Może to być nawet kara śmierci, bo osoby, które są wpisane na listę terrorystów przez Łukaszenkę i jego ludzi, mogą być pozbawione życia Aleś Zarembiuk dla WP

Od razu jednak zaznaczył, że - jego zdaniem - białoruski dyktator nie odważy się zaryzykować wyrokiem śmierci wobec Poczobuta, a uznanie go za terrorystę może posłużyć jako przykład kolejnej represji wobec białoruskiego społeczeństwa oraz jako "szantaż Polski".

- Łukaszenka chce, żeby polski rząd go uznał, żeby Polacy zaczęli z nim znowu handlować - powiedział Zarembiuk. Chwalił również Poczobuta jako "człowieka niezłomnego". - Dostawał wiele propozycji, by napisać "lojalkę" i prośbę o ułaskawienie. Nie zrobił nic złego, ukarano go za to, że był uczciwym obywatelem - podkreślił.

