We Lwowie słychać było w piątek nad ranem co najmniej trzy silne eksplozje - podała stacja telewizyjna Ukraina 24. Prawdopodobnie celem było lotnisko, nad którym unoszą się w tej chwili kłęby dymu.

Rosyjska agresja dotarła także do Lwowa. "Z mnóstwa niepotwierdzonych jeszcze przez władze informacji i filmów wynika, że rosyjskie rakiety dosięgły dziś około 6:30 Lwów. W mieście było słychać trzy eksplozje, a celem było lotnisko, nad którym unoszą się w tej chwili kłęby dymu" - informuje obecny na miejscu reporter Radia ZET Maciej Bąk.

O wybuchach we Lwowie informuje także stacja telewizyjna Ukraina 24. "Co najmniej trzy silne eksplozje dały się słyszeć w piątek rano we Lwowie" - podano.

Alarm przeciwlotniczy obowiązywał w piątek od godziny 6.08 do godziny 6.47. W tym czasie przez centrum miasta przejechało kilkanaście wozów strażackich na sygnałach.

RadioZET.pl/ Maciej Bąk/ Ukraina 24

Wojna w Ukrainie na żywo. Najnowsze informacje