MSZ Rosji wezwało polskiego ambasadora. Będzie reakcja na incydent z 9 maja

Ambasador Polski w Rosji został wezwany do ministerstwa spraw zagranicznych w Moskwie - przekazał szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Nie ma wątpliwości, że to reakcja Rosji na ostatni incydent z udziałem rosyjskiego ambasadora w Warszawie.

Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski został wezwany do rosyjskiego MSZ. To pokłosie incydentu z udziałem rosyjskiego ambasadora w Polsce. Minister Zbigniew Rau podkreślił, że strona polska starała się "przekonać stronę rosyjską do bezzasadności manifestacji, którą ambasada chciała zorganizować" w Warszawie 9 maja.

- W kwestii naszych relacji z Federacją Rosyjską, wiemy, że ambasador Polski w Moskwie został wezwany do rosyjskiego MSZ i nie będę uprzedzał tutaj faktów. W stosunkach międzynarodowych zawsze obowiązuje zasada wzajemności - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Polski ambasador w Rosji wezwany do MSZ w Moskwie

Minister podkreślił, że "w reakcji na zbrodnie wojenne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie" strona polska ostrzegała "przed możliwością zaistnienia takich incydentów".

- To jednak, co się stało, w żaden sposób nie zmienia naszego stanowiska, zgodnie z którym przedstawicielom dyplomacji obcego państwa należy się ochrona - zaznaczył Rau. - Niezależnie jak bardzo odczuwamy potrzebę niezgadzania się z polityką rządu, który dyplomata reprezentuje - dodał.

Rosyjski ambasador Siergiej Andriejew chciał złożyć kwiaty przy Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie, ponieważ 9 maja Rosja obchodziła dzień zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Demonstranci z ukraińskimi i polskimi flagami uniemożliwili Andriejewowi przejście pod miejsce upamiętnienia radzieckich żołnierzy, wznosili antyrosyjskie hasła i oblali ambasadora czerwoną substancją.

RadioZET.pl/ PAP

