NATO ma nowego członka. Polskie MSZ przesyła gratulacje

Macedonia Północna została w piątek trzydziestym członkiem NATO. Warunkiem przystąpienia Macedonii Płn. do Sojuszu była ratyfikacja rozszerzenia go przez parlamenty wszystkich krajów członkowskich. W zeszłym tygodniu zrobiła to Hiszpania, jako ostatni kraj Sojuszu Północnoatlantyckiego.

"Macedonia Północna jest obecnie częścią rodziny NATO, rodziny trzydziestu narodów i prawie miliarda ludzi. Rodziny opartej na pewności, że bez względu na wyzwania, przed którymi stoimy, wszyscy jesteśmy razem silniejsi i bezpieczniejsi" - oświadczył w piątek sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.

Gratulujemy rządowi tego państwa i jego obywatelom udanego zakończenia procesu akcesyjnego. Jesteśmy przekonani, że Republika Macedonii Północnej wniesie istotny wkład w nasze kolektywne bezpieczeństwo oraz w rozszerzenie obszaru stabilności w Europie

- czytamy w komunikacie polskiego resortu dyplomacji.

"Przyjęcie Republiki Macedonii Północnej w poczet członków NATO stanowi dowód na żywotność polityki otwartych drzwi Sojuszu i pozytywny sygnał dla tych wszystkich państw, które chciałyby przystąpić do tej organizacji. Liczymy na dobrą współpracę z Republiką Macedonii Północnej w ramach NATO oraz na dalsze wzmocnienie relacji dwustronnych" - dodał MSZ.

Macedonia Północna wkrótce może też rozpocząć negocjacje akcesyjne o przystąpienie do UE. Pozytywną rekomendacją dla rozpoczęcia rozmów, podobnie jak w przypadku Albanii, wydała KE. Zgodę na to wyrazili już ambasadorowie państw członkowskich przy UE i ministrowie ds. europejskich. Teraz decyzja będzie należeć do szefów rządów i państw krajów członkowskich.

RadioZET.pl/PAP