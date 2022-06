"Muszą zrozumieć, jak realna jest sytuacja". Historyczna wizyta w Kijowie

Poparcie dla Ukrainy w jej dążeniu do wejścia do Unii Europejskiej oraz wsparcie militarne - tego oczekuje po wizycie kanclerza Olafa Scholza, prezydenta Emmanuela Macrona i premiera Mario Draghiego mer Lwowa Andrij Sadowy.

- Jestem przekonany, że ci potężni goście zobaczą to, co zrobiono w Buczy, Hostomelu, tych małych miasteczkach, gdzie rosyjska armia niszczyła prostych ludzi, głodziła kobiety i dzieci. Żeby oni zrozumieli, jaka jest realna sytuacja. Bo sumy, które Niemcy, Francja i Włochy przekazują Rosji za węgiel, ropę i gaz przekładają się na morderstwa, których dokonuje Rosja. Żeby oni to zrozumieli. Może to zmieni nastroje w niektórych państwach Unii, żeby Ukraina została kandydatem do UE - tak do historycznej wizyty europejskich przywódców w Ukrainie odnosi się w rozmowie z Radiem ZET mer Lwowa Andrij Sadowy.

Przypomnijmy, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Mario Draghi i kanclerz Niemiec Olaf Scholz w czwartek rano dotarli do Kijowa. "Nie było łatwo połączyć ich agendy, a nadal nie jest jasne, w jakim stopniu są oni jednomyślni - przede wszystkim w kwestii tempa wejścia Ukrainy do UE" - komentuje włoski dziennik "La Stampa".

Andrij Sadowy, pytany o oczekiwania wobec tej wizyty, mówi przede wszystkim o pomocy militarnej w postaci broni o zasięgu 100-200 km do ataku rosyjskich systemów rakietowych.

