Makabryczna zbrodnia. 22-latek zabił pięcioosobową rodzinę

22-latek z Douvres we Francji zamordował pięcioro członków swojej rodziny. Młody mężczyzna został zastrzelony przez policję. Ofiary zbrodni to m.in. 5-letnie dziecko i dwie nastolatki w wieku 15 i 17 lat.

Do morderstwa w miejscowości Douvres w departamencie Ain doszło w środę 20 lipca. 22-latek zabił pięciu członków swojej rodziny. Według miejscowych mediów to jedno z najbrutalniejszych zabójstw o motywie rodzinnym we Francji w ostatnich latach.

Francja. 22-latek zamordował pięcioosobową rodzinę

Jak podaje portal francetvinfo.fr, 22-latek sam przyznał się do dokonania zabójstwa krewnych i wezwał na miejsce zbrodni policję. Następnie zabarykadował się w rodzinnym domu. Ostatecznie mężczyzna został zastrzelony przez funkcjonariuszy. W chwili interwencji służb trzymał w rękach karabin i japoński miecz.

Przyczyny i dokładne okoliczności tragedii wyjaśni policyjne śledztwo. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 22-latek cierpiał na zaburzenia psychiczne. Ofiary zabójstwa to ojciec mężczyzny, jego macocha, 17-letnia siostra, 15-letnia przyrodnia siostra i 5-letni przyrodni brat.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl