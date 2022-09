Makabryczne odkrycie na osiedlu. Znaleziono ciało kobiety z odciętą głową

Do tragedii doszło w czwartek w San Carlos w hrabstwie San Mateo. Lokalne media podały, że świadkowie zauważyli ciało kobiety z odciętą głową. Sprawca miał dokonać zabójstwa przy użyciu miecza.

Policja otrzymała zgłoszenie około godziny 11.50 lokalnego czasu. Domniemany sprawca, Kalifornijczyk, już został aresztowany.

Makabra w Kalifornii. Odciął kobiecie głowę mieczem

Porucznik Eamonn Allen z biura szeryfa hrabstwa San Mateo, cytowany przez "New York Post" powiedział podczas konferencji, że do dokonania zbrodni użyto „narzędzia dźgającego”. Nie sprecyzował jednak, o jaką broń chodzi.

Jak dodał, funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, byli w szoku i zapewniono im odpowiednie wsparcie, podobnie jak świadkom, którzy odkryli ciało. - Za każdym razem, gdy ktoś traci życie, jest to tragedia – oświadczył.

Jeden ze świadków, którzy mieszka w sąsiedztwie miejsca zbrodni, powiedział NBC Bay Area, że nie wierzy w to, co się stało: - To był szok. To taka ładna okolica. Jak dodał, znał zarówno ofiarę, jak i podejrzanego o zabójstwo. Oboje mieli przeprowadzić się do dzielnicy około trzy lata temu. - Wydawało się, że się kochają – powiedział świadek.

Według śledczych domniemany sprawca zbrodni ma bogatą, brutalną przeszłość kryminalną i historię chorób psychicznych. Danych ofiary nie podano, ale według NBC Bay Area kobieta osierociła dwoje dzieci - roczne i w wieku 7 lat.

RadioZET.pl/nypost.com/nbcbayarea.com