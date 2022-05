Małpia ospa u kolejnego sąsiada Polski. Pacjent z objawami trafił do szpitala wojskowego

W Republice Czeskiej potwierdzono pierwszy przypadek małpiej ospy - poinformował we wtorek portal Seznam Zpravy. Ekspert powiedział portalowi, że pojawienie się wirusa potwierdził Państwowy Instytut Zdrowia (SZU).

Portal powołał się na przedstawiciela Czeskiego Towarzystwa Medycznego im. Jana Ewangelisty Purkyniego Pavla Dlouhego. Według niego chory znajduje się w Centralnym Szpitalu Wojskowym w Pradze.

Agencja CTK napisała, że SZU sprawdzał już jeden przypadek podejrzenia pojawienia się wirusa małpiej ospy. Badania nie potwierdziły wystąpienia tej rzadkiej choroby, która przypomina ospę wietrzną u ludzi, ale zwykle z łagodniejszymi objawami. Eksperci twierdzą, że transmisja wymaga długotrwałego i bliskiego kontaktu.

Małpia ospa w Europie. Pierwsze przypadki w Czechach i Słowenii

Rzecznik prasowy miejscowego Ministerstwa Zdrowia Ondrzej Jakob powiedział agencji CTK, że nie ma danych o ochronie przed małpią ospą dzięki szczepieniom przeciwko ospie wietrznej. Eksperci twierdzą jednak, że podobieństwo wirusa sprawia, że ochrona powinna być skuteczna. Według przewodniczącego Czeskiego Towarzystwa Wakcynologicznego Romana Chlibka w Czechach nie ma już odporności przeciwko wirusowi, ponieważ szczepienia zakończono przed 1980 r.

We wtorek w Słowenii również potwierdzono we wtorek pierwszy przypadek zakażenia wirusem małpiej ospy - poinformowała miejscowa telewizja N1. Mężczyzna, który trafił do szpitala w Lublanie w poniedziałek, wrócił w ostatnich dniach z Wysp Kanaryjskich. Lekarze poinformowali, że stan zdrowia pacjenta jest stabilny, a objawy choroby łagodne.

ZOBACZ TAKŻE: małpia ospa - objawy

Małpia ospa to rzadka, odzwierzęca choroba wirusowa, która zwykle występuje w zachodniej i środkowej Afryce. Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia na resztę ciała. Objawy - według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - ustępują zwykle po dwóch, trzech tygodniach.

Przypadki zakażenia wirusem małpiej ospy zarejestrowano ostatnio m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Belgii oraz Szwecji.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Górecki