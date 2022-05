Małpia ospa w kolejnym kraju. "13 zachorowań, nie ma metody leczenia"

Francuskojęzyczny publiczny nadawca Radio-Canada potwierdził w środę wieczorem, że służba zdrowia w Quebec analizuje przypadki 13 zachorowań, które lekarze wskazali jako możliwe przypadki małpiej ospy.

Również w środę odnotowano pierwszy przypadek zachorowania w USA - u mężczyzny z Massachusets, który niedawno podróżował do Kanady i był w prowincji Quebec.

Radio-Canada poinformowało, że w czwartek lub w piątek oczekiwany jest oficjalny komentarz ze strony władz publicznej służby zdrowia w Montrealu.

Nowe przypadki małpiej ospy w kolejnym kraju

Cytowana przez publicznego angielskojęzycznego nadawcę CBC wirusolog Angela Rasmussen, pracująca na Uniwersytecie Saskatchewan, powiedziała, że rozprzestrzenianie się małpiej ospy w Europie i Ameryce Północnej jest zaskakujące. "Albo jest to bardziej zaraźliwy wariant małpiej ospy, bardziej niż to, co dotychczas widzieliśmy w zarażeniach między ludźmi, albo są zachowania, które powodują większą łatwość przenoszenia" - zauważyła Rasmussen.

Według Światowej Organizacji Zdrowia pierwszy potwierdzony przypadek zachorowania na małpią ospę wykryto w Wielkiej Brytanii - 6 maja u osoby, która wróciła z podróży do Nigerii. Dotychczas w Europie odnotowano ponad 50 przypadków tej choroby, w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii.

Objawy małpiej ospy to gorączka, bóle głowy, bóle pleców, mięśni, powiększone węzły chłonne i wysypka podobna do ospy wietrznej. Jak podkreśliło Radio-Canada, nie ma metody leczenia, choroba ustępuje sama.

Amerykańskie CDC opublikowało w środę komunikat, w którym podkreślono, że każdy "może przekazywać małpią ospę przez kontakt z płynami ustrojowymi, owrzodzeniami, lub przez kontakt z przedmiotami dzielonymi z innymi osobami, takimi jak pościel lub ubrania, które zostały zakażone". CDC wskazało jednocześnie, że domowe środki czystości unieszkodliwiają wirusa małpiej ospy.

RadioZET.pl/ Z Toronto Anna Lach (PAP)