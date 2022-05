Małpia ospa wywołała radość w rosyjskiej telewizji. "To za wysyłanie broni Ukrainie"

Małpia ospa rozprzestrzenia się w Europie. Ten przykry fakt wywołał radość u prowadzących i gości programu “60 minut” na kanale państwowej telewizji Rosja-1.

“Śmieją się z cierpiących z powodu tej choroby krajów” - napisała na Twitterze Julia Davis z The Daily Beast. Dziennikarka zwróciła uwagę, że uczestnicy programu mówili, że małpią ospą są dotknięte państwa, które wysyłają broń do Ukrainy.

"Małpia ospa w krajach, które dostarczają broń Ukrainie"

- Małpia ospa. Prawie wszyscy, którzy na nią zachorowali to mężczyźni o “nietradycyjnej orientacji” seksualnej - stwierdził jeden z gospodarzy programu Jewgienij Popow. Trudno jednoznacznie stwierdzić, co miał na myśli, mówiąc o “nietradycyjnej orientacji”, prawdopodobnie sugerował, że chorują osoby homoseksualne. Eksperci są zgodni, że jest to bzdura. - Małpia ospa to choroba, na którą może zachorować każdy z nas, nie tylko geje. Wirus nie kieruje się orientacją seksualną, istotna jest droga transmisji – wyjaśnia prof. Krzysztof Pyrć.

- Trudno uwierzyć w taki zbieg okoliczności, a może nie jest to zbieg okoliczności. Większość krajów, w których homoseksualiści zachorowali na małpią ospę, wysyła broń reżimowi w Kijowie - kontynuowała myśl swojego kolegi, współprowadząca Olga Skabiejewa. - My nie mamy żadnych przypadków małpiej ospy. Nawet jednego - dodał deputowany Dumy Państwowej Aleksiej Żurawljow, ku uciesze gospodarzy programu.

