Zatrzymano 92-letniego księdza. Jest oskarżony o napaść seksualną na 10-latkę

92-letni Arthur Masse został aresztowany i oskarżony w czwartek o napaść seksualną na dziewczynkę w zarządzanej przez kościół szkole rezydencjalnej Fort Alexander Residential School w prowincji Manitoba. Według śledczych ksiądz molestował 10-latkę w latach 1968-1970.

Sprawa wyszła na jaw w lutym 2010 roku. Dochodzenie karne wszczęto w 2011 roku. Emerytowany ksiądz został aresztowany w Winnipeg, gdzie mieszka, a następnie zwolniony. Masse ma stawić się na rozprawie w sądzie w Powerview, która rozpocznie się 20 lipca.

Przypadek księdza molestującego dziewczynkę w Manitobe to jedna z wielu spraw dotyczących wykorzystywania seksualnego nieletnich przed duchownych w szkołach rezydencjalnych dla rdzennych mieszkańców pod kuratelą kościoła katolickiego, które działały w Kanadzie.

- Rozmiar i skala raportu opublikowanego w 2015 roku przez Komisję Prawdy i Pojednania Kanady to lata ciężkiej pracy śledczych - stwierdził sierżant Paul Manaigre, oficer prasowy Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej w Manitobie. - Dokumentuje on okrucieństwa, w tym gwałty i głodzenie wielu dzieci, które uczęszczały do tych szkół - powiedział.

Funkcjonariusze kanadyjskiej policji powiedzieli, że uzyskali 75 zeznań świadków i ofiar, ale z powodu upływu czasu wiele osób nie mogło pomóc w śledztwie. - Uraz emocjonalny doświadczany przez ofiary nadużyć jest bardzo realny i pomimo lat, które upłynęły między domniemanymi zdarzeniami a czasem, gdy prowadzone było dochodzenie, ta trauma jest nadal obecna - podkreślił Manaigre. Policjant dodał, że było to jedyne takie śledztwo prowadzone w Manitobie.

Szkoła Fort Alexander Residential School została zbudowana na terenie rezerwatu dla Indian Sagkeeng First Nation. Placówkę zamknięto w 1970 roku.

System szkół rezydencjalnych w Kanadzie funkcjonował w latach 1831-1996 w celu asymilacji rdzennych dzieci. Placówki były prowadzone przez kilka wyznań chrześcijańskich w imieniu rządu, w większości podlegały kościołowi katolickiemu. Dzieci umieszczano w tych szkołach przymusowo, były w nich maltretowane, a wychowawcy negowali ich kulturę. W ostatnich latach odkryto setki masowych grobów w pobliżu dawnych szkół rezydencjalnych.

Papież Franciszek odwiedzi Kanadę pod koniec lipca. Opinia publiczna oczekuje, że przeprosi za rolę kościoła katolickiego w prowadzeniu szkół rezydencjalnych.

