Oto nowy cel rosyjskiej ofensywy. "Zapewni korytarz lądowy do Krymu"

Od 39 dni Rosja kontynuuje inwazję na Ukrainę. W ostatnich dniach wojska Putina wycofały się z obwodu kijowskiego, po ciężkich walkach z siłami ukraińskimi, i skoncentrowały się na wschodnie Ukrainy. Potwierdza to również najnowszy raport brytyjskiego wywiadu wojskowego.

"Ciężkie walki trwają w Mariupolu, gdyż siły rosyjskie próbują przejąć miasto. Miasto nadal jest celem intensywnych, prowadzonych na oślep ostrzałów, ale siły ukraińskie stawiają zacięty opór, utrzymując kontrolę nad centralnymi obszarami. Mariupol jest niemal na pewno kluczowym celem rosyjskiej inwazji, ponieważ zapewni korytarz lądowy z Rosji do okupowanego terytorium Krymu" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Mariupol otoczony przez Rosjan. Cywile wywożeni do separatystycznych republik

Do Rosji i tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Rosjanie siłą wywieziono prawie 40 tys. mieszkańców oblężonego przez wojska rosyjskie Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy - przekazała w niedzielę ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa, powołując się na dane mariupolskich władz.

Ze szpitala w Mariupolu wywieziono 17 dzieci, które były tam leczone. Ich rodzice pozostali i byli ewakuowani do Zaporoża" - napisała rzeczniczka w serwisie Telegram. Dodała: "Niektóre z tych osób, jak twierdzą, same podjęły decyzję o wyjeździe przez Rosję, bo nie mogły wyjechać w stronę zachodniej Ukrainy. Jednocześnie były też takie osoby, które zostały przymusowo skierowane do Rosji, po czym pozwolono im jechać według własnego uznania".

RadioZET.pl/PAP

NA ŻYWO: WOJNA W UKRAINIE