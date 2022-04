"Setki martwych ciał na ulicach". Poruszające nagranie z bombardowanego Mariupola

Czym jest dziś Mariupol? To całkowicie zniszczone przez Rosjan miasto, to setki martwych ciał na ulicach - pisze w środę pułk Azow, broniący tego oblężonego miasta na południowym wschodzie Ukrainy. Na profilu oddziału opublikowano także poruszające wideo z Mariupola.

Trwa 56. dzień wojny w Ukrainie. Rosjanie, którzy przed kilkoma tygodniami, przerzucili wszystkie siły na wschód i południe Ukrainy, chcą teraz przede wszystkim zająć Donbas. Najcięższa sytuacja jest w oblężonym przez agresora Mariupolu, gdzie wojska obronne próbują odeprzeć ataki i ostrzały resztkami sił oraz uzbrojenia.

Mariupol to "setki martwych ciał na ulicach". Wideo z oblężonego miasta

- Wojska rosyjskie prawdopodobnie opanują cześć Donbasu i korytarz lądowy na okupowany Krym w ciągu 4 lub 6 miesięcy. Oblężony Mariupol czeka całkowita destrukcja. Obawiam się, że to będzie jeszcze gorsze niż Bucza - mówił jeden z europejskich urzędników cytowany przez agencję AFP

"Czym dzisiaj są Mariupol i mieszkańcy Mariupola? To całkowicie zniszczone, zbombardowane, spalone i zgwałcone przez rosyjskich okupantów miasto. To setki martwych ciał na ulicach. To pochówek członków rodziny na podwórkach, w przedszkolach, stałe ostrzały dzielnic mieszkalnych przez rosyjskich zabójców" - pisze na Twitterze pułk Azow, jeden z oddziałów bohatersko broniących portu przed Rosjanami.

Na profilu pułku w mediach społecznościowych opublikowano również poruszające nagranie. "Jednak miasto się nie poddaje i nadal jest ukraińskie, dopóki bronią go odważni obrońcy, do ostatniego naboju" - dodano we wpisie na Twitterze.

"Miasto ma być ukraińskie, by mieć nadzieję na szczęśliwą przyszłość, by nie stać się martwym miastem nieuznawanej «republiki» - podkreślił pułk Azow.

RadioZET.pl/PAP/Twitter

