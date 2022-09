19 osób zmarło po wypiciu podrabianego alkoholu. "Wymioty, skurcze żołądka"

19 osób zmarło w wyniku spożycia podrabianego alkoholu w mieście Al-Kasr al-Kabir na północy Maroka - podały 28 września lokalne media. To kolejny taki przypadek w tym kraju.

Policja marokańska aresztowała 48-letniego mężczyznę, podejrzanego o udział w sprzedaży podrabianego alkoholu, który spowodował śmierć jego klientów. Według doniesień medialnych powołujących się na źródła policyjne, ofiary rzekomo spożywały przemycany alkohol zakupiony w sklepie podejrzanego. Podczas przeszukania firmy śledczy skonfiskowali blisko 50 litrów tego typu alkoholu.

Do szpitala trafiło 30 osób w wieku od 35 do 50 lat, które są w stanie krytycznym. Objawy ostrego zatrucia to bóle głowy, wymioty, skurcze żołądka i zaczerwienione oczy.

Zwłoki 19 osób, który nie przeżyły spożycia podrabianego trunku, zostały przewiezione do szpitala w Tangerze, na "sekcję zwłok w celu wyjaśnienia przyczyn śmierci".

W lipcu 2021 roku około 20 osób zmarło po wypiciu podrabianego alkoholu zakupionego od "guerrab" (nielegalnego sprzedawcy) w mieście Wadżda we wschodnim Maroku.

Prawo marokańskie zabrania sprzedaży alkoholu muzułmanom, czyli 99 proc. populacji Maroka, gdzie islam jest religią państwową. W rzeczywistości jednak napoje alkoholowe można łatwo kupić w barach, restauracjach, a nawet w licencjonowanych sklepach, które dyskretnie oferują go do sprzedaży w pomieszczeniach za nieprzezroczystym szkłem lub grubymi zasłonami.

RadioZET.pl/ PAP