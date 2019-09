Wrzuciła niemowlę do rowu, a potem uderzyła kijem. Dziecko nie żyje

Martwe niemowlę znaleźli na poboczu drogi strażacy z włoskiej prowincji Benevento. Pod nadzorem policji jest obecnie jego matka. Kobieta miała wrzucić dziecko do rowu i uderzyć kijem.

34-letnia kobieta miała zabić swoje 4-miesięczne dziecko, wrzucając je do rowu w miejscowości Solopaca w prowincji Benevento - podają włoskie media. Z ustaleń portalu quotidiano.net wynika, że nie mając pewności, czy dziecko przeżyło upadek, uderzyła je kijem.

Funkcjonariusze, którzy znaleźli dziecko, przypuszczali początkowo, że niemowlę jest ofiarą wypadku samochodowego, zwłaszcza, że znajdująca się przy drodze bariera ochronna była uszkodzona.

Policjantom udało się jednak ustalić, że we wskazanym miejscu doszło do niegroźnej kolizji. Kobieta kierująca samochodem miała wysiąść z auta i wrzucić dziecko do rowu. Dziecka nie udało się uratować.

34-latka jest pod nadzorem policji.

RadioZET.pl/quotidiano.net