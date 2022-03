500-kilogramowe bomby spadły na domy w Sumach. Nie żyje 18 osób, w tym dzieci

Co najmniej 18 cywilów, w tym dwoje dzieci, zginęło w poniedziałek w rosyjskim bombardowaniu bloków mieszkalnych w mieście Sumy na północy Ukrainy - poinformował we wtorek doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko. "Kolejna zbrodnia przeciwko ludzkości" - napisał na Telegramie. W sieci pojawiły się drastyczne zdjęcia i filmy.

Wojna w Ukrainie trwa od trzynastu dni. Każdego dnia rosyjski okupant staje się coraz bardziej sfrustrowany i brutalny. Pociski i bomby spadają nie tylko na obiekty o znaczeniu strategicznym, ale także na osiedla mieszkalne w największych miastach, w tym w Charkowie czy Mariupolu. Minionej doby do masakry doszło również w mieści Sumy na północy kraju.

Doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko poinformował, że w bombardowaniach zginęło 18 cywilów, w tym co najmniej dwoje dzieci. Ofiar śmiertelnych może być znacznie więcej, bo pod gruzami zawalonych budynków mieszkalnych mogą znajdować się kolejne poszkodowane osoby.

Makabra w mieście Sumy: Drastyczne zdjęcia i filmy

"Wczoraj wieczorem rosyjscy faszystowscy lotnicy przeprowadzili kolejną zbrodnię przeciwko ludzkości w Sumach" - napisał w serwisie Telegram. Dodał, że 500-kilogramowe bomby spadły na zabudowania przy dwóch ulicach.

Prezydent Wołodymyr Zełenski i jego ministrowie od początku wojny domagają się wprowadzenia całkowitego zakazu lotów nad Ukrainą. Heraszczenko jeszcze raz zwrócił się do światowych przywódców, by "zamknąć niebo" i dostarczyć Ukrainie rakiety ziemia-powietrze. On także opublikował drastyczne zdjęcia z masakry w Sumach. Przyznał, że zrobił to celowo, by zobaczyli je zachodni politycy.

Podobne fotografie pojawiły się na profilu ukraińskiego parlamentu na Twitterze. Z kolei Ołeksander Szczerba, ambasador Ukrainy w Austrii, pokazał makabryczny film z zawalonych budynków.

RadioZET.pl