Makabryczna zbrodnia w żłobku w mieście Saudades w Brazylii. 18-letni Fabiano Kipper zamordował maczetą troje malutkich dzieci i dwie opiekunki. Następnie próbował dostać się do pomieszczenia, w którym przebywało 20 dzieci, ale uniemożliwiła mu to policja. Podczas interwencji sam zranił się maczetą. Policja nie wyklucza, że 18-latek przygotowywał atak kontaktując się z innymi osobami.

Brazylia. Horror rozegrał się 4 maja. O zbrodni w Saudades pisaliśmy na radiozet.pl kilka dni temu, ale dopiero teraz policja udzieliła szczegółowych informacji na temat tragicznych wydarzeń. Sprawcą ataku okazał się 18-letni Fabiano Kipper, a jego celem był żłobek, a nie jak początkowo podawano szkoła.

18-latek wtargnął do żłobka z maczetą i zabił troje małych dzieci i dwie opiekunki. Następnie próbował dostać się do większego pomieszczenia, w którym przebywało co najmniej 20 dzieci, ale ostatecznie mu się to nie udało. Ofiary to 30-letnia Keli Adriane Aniecevski, 20-letnia Mirla Renner i troje malutkich dzieci, które nie skończyły jeszcze drugiego roku życia.

Wtargnął do żłobka z maczetą. Zabił troje dzieci i dwie opiekunki

Fabiano został aresztowany przez policję, a podczas interwencji sam zranił się maczetą. Obecnie przebywa w szpitalu w Pinhalzinho. Policja poinformowała, że 18-latek był gnębiony w szkole. "Był to problematyczny młody człowiek, który zgodnie z tym, co powiedzieli mi jego bliscy cierpiał z powodu zastraszania w szkole, chłopak znęcał się także nad zwierzętami" - przekazał Jerónimo Marçal Ferreira, inspektor policji w Santa Catarina.

Niewykluczone, że Fabiano kontaktował się przed atakiem z innymi osobami, które pomagały mu przygotować plan. - Mamy już kilka interesujących elementów, które pozwolą nam lepiej zrozumieć wszystko, co się wydarzyło - stwierdził Jerônimo Marçal Ferreira.

fot. archiwum rodzinne

Wstępne ustalenia policji wskazują jednak, że w trakcie ataku 18-latek działał sam. Na jego komputerze zabezpieczono bardzo dużą ilość danych, które będą teraz analizowane.

