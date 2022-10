"Tak zaczyna się rozpad systemu". Mówią, że do protestów w Rosji wystarczy iskra

Wraz z wybuchem wojny represje się zaostrzyły. Społeczeństwo rosyjskie jest jednak bardzo niezadowolone z tego, co się dzieje. Do protestów wystarczy iskra, dlatego analizujemy dynamicznie zmieniającą się sytuację – powiedział Wirtualnej Polsce Władimir Miłow, bliski współpracownik uwięzionego przez Kreml opozycjonisty, Aleksieja Nawalnego. W jego ocenie Rosji grozi "wegetacja w szambie", niemniej pojawiają się oznaki "rozpadu systemu".

Po rozpoczęciu wojny w Ukrainie reżim Władimira Putina jeszcze mocniej zaostrzył represje wobec politycznych przeciwników. Jakakolwiek publiczna krytyka grozi wieloletnim więzieniem, niemniej – w obliczu kolejnych porażek na frocie – coraz głośniej wybrzmiewają sugestie o błędach Kremla. Po klęsce pod Łymaniem zarzuty do rosyjskiej armii skierował człowiek Putina na Kaukazie, Ramzan Kadyrow. Pęknięcia widać nawet w propagandowych kanałach telewizyjnych.

Skrajnie krytyczny stosunek do wojny w Ukrainie i izolacji Rosji na świecie ma grupa współpracowników więzionego od 2021 roku opozycjonisty Kremla, Aleksieja Nawalnego. Władimir Miłow stwierdził w rozmowie z WP, że zwolennicy Nawalnego są obecnie w zagranicznej diasporze, z obawy o własny los w ojczyźnie. On sam od roku przebywa na Litwie, gdzie wyjechał w obawie przed represjami.

"Do protestów wystarczy iskra". Człowiek Nawalnego o sytuacji w Rosji

- Chcemy wracać, gdy będą ku temu takie warunki, że po prostu nie zostaniemy uwięzieni. Nasze przesłanie dla społeczeństwa rosyjskiego jest bardzo proste: jeśli utrzyma się jakakolwiek forma podobnej dyktatury, nadal będziecie żyć w globalnej izolacji i z niskim standardem życia – ocenił.

W dalszej części opozycjonista wskazał, że nie liczy na zbrojną zmianę władzy na Kremlu. - W Rosji nie da się zdobyć broni. Jeśli zaczniesz próbować to robić, natychmiast zostaniesz aresztowany i osadzony w więzieniu. Jeśli próbujesz zorganizować jakąś grupę zbrojną, na pewno będzie tam oficer FSB. System już więził 17-letnich chłopców i dziewczyny za mniejsze przewiny, choćby za to, że zebrali się i napisali statut jakiejś organizacji – powiedział WP Władimir Miłow.

Stąd w jego ocenie rozmowy o powstaniu zbrojnym w Rosji są „nieskończenie dalekie od rzeczywistości”. - Bardziej realistycznie, gdy system zostanie wyraźnie osłabiony, ludzie będą bardziej odważni i otwarci, aby się temu przeciwstawić. Teraz się boją, ale wkrótce zaczną mówić, że wszystko trzeba zmienić na wszystkich poziomach – powiedział.

"Dobry znak. Tak zaczyna się rozpad systemu"

Wskazał w tym miejscu powstające pęknięcia w reżimie, które uwidoczniły klęski w Ukrainie. Potwierdził, że chodzi o krytykę armii ze strony lidera prorosyjskich Czeczenów, Ramzana Kadyrowa. - To znak, że jest dużo wewnętrznej krytyki, która już się ujawniła. To dobry znak. Wszystko idzie we właściwym kierunku. Tak zaczyna się rozpad systemu. Niedawno zmarły Gorbaczow rozpoczął pierestrojkę nie dlatego, że marzył o zmianie, ale dlatego, że miał pełną świadomość, że istnieje ogromne, oddolne zapotrzebowanie na zmiany – powiedział Miłow.

- Jeśli Rosja chce dalej wegetować w szambie, do którego wpadła, to proszę, każdy jest kowalem własnego losu. Jeśli jednak chce poważnego zarządzania kryzysowego, normalizacji stosunków ze światem, dekomunizacji, desowietyzacji, to potrzebuje nas. Nikt inny jej tego nie zaoferuje - powiedział Władimir Miłow.

W ocenie opozycjonisty Putin chce utrwalić "efekt mrożący", niemniej nie wszystkie sfery życia publicznego jest w stanie kontrolować. - Problemy rosyjskiej gospodarki są ogromne, kolosalne po prostu, choć sprawnie tuszowane. Model gospodarczy Putina nie wytrzyma. […] To jest kwestią czasu, kiedy zostanie wydany Narodowy Fundusz Dobrobytu i zaczną być drukowane pieniądze. Idziemy w tym kierunku, mamy inflację.

Miłow przyznał, że przez lata Rosjanie akceptowali "putinowski" model życia, nie uczestnicząc w polityce, aż nadszedł moment, że zostali "wyciągnięci z prywatnych twierdz". Dopiero teraz są przerażeni tym, że ich prawa niezgody i negacji w reżimie nie działają. - Mówimy im: "Gdzie byliście przez 20 lat? Krzyczeliśmy do was, że prędzej czy później to do was dotrze, i do was dotarło". Dla opozycji jest to szansa, bo ludzie są oburzeni i chętniej popierają zmiany – podsumował opozycjonista.

RadioZET.pl/Wp.pl