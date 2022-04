"Masowy grób 20 razy większy niż w Buczy". Wstrząsające zdjęcia spod Mariupola

Mer Mariupola opublikował na Telegramie zdjęcie satelitarne, na których widać podłużny wykop w Manhuszu, ok. 20 km od Mariupola, oraz zdjęcie o wiele mniejszego miejsca masowego grobu w Buczy pod Kijowem. Według niego w masowym grobie w Manhuszu może spoczywać od trzech do dziewięciu tysięcy osób.

"To wynika z porównania tych zdjęć ze zdjęciami masowego grobu w Buczy, gdzie potem znaleziono ciała 70 osób. Na zdjęciach Maxar z 9 kwietnia masowy grób jest 20 razy większy. Nowe rowy okupanci wykopywali i zapełniali ciałami codziennie w kwietniu. Nasze źródła informują, że w takich grobach ciała są układane kilkoma warstwami" – oświadczył Bojczenko.

Masowe groby pod Mariupolem. "Putin zabił już dziesiątki tysięcy cywilów”

Wcześniej o nowych zdjęciach satelitarnych amerykańskiej Maxar Technologies poinformowały media. Agencja Reutera poinformowała o ok. 200 nowych grobach, jednak później ukraińska redakcja Radio Swoboda opublikowała zdjęcia, na których widać podłużny wykop - najprawdopodobniej miejsce masowego pochówku. Według Swobody pojawił się on pod koniec marca. „Na zdjęciu z 23 marca jeszcze go nie było. Na zdjęciu z 29 marca widać rów dłuższy niż 300 metrów i najprawdopodobniej sprzęt, którym został wykopany” – czytamy na portalu rozgłośni. Na nowszym zdjęciu z 9 kwietnia widać, że rów jest częściowo przysypany ziemią i poszerzony – dodano.

Powołując się na władze miasta, Swoboda podała, że zwłoki zabitych są najpierw zbierane w mieście i umieszczane w chłodniach, a potem wywożone do masowych grobów. Oprócz Manhusza mogą istnieć inne takie miejsca.

„W Mariupolu dokonano największej zbrodni wojennej XXI wieku. To nowy Babi Jar. Wtedy Hitler zabijał Żydów, Romów i Słowian. A teraz Putin niszczy Ukraińców. Zabił już dziesiątki tysięcy cywilów w Mariupolu” – napisał Bojczenko, wzywając świat do reakcji i „zatrzymania ludobójstwa”.

RadioZET.pl/PAP

