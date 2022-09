"Masz prze***ane". Wyciekło szokujące nagranie z mobilizacji w Rosji

W sieci pojawiło się szokujące nagranie z punktu mobilizacyjnego w Rosji, na którym kobieta oficer w dosadnych słowach mówiła rekrutom, czego mogą spodziewać się na wojnie. Radziła mobilizowanym, by zaopatrzyli się w tampony, a wręcz w kompletną apteczkę i śpiwory, gdyż armia da im jedynie mundury i broń.

Rosja prowadzi częściową mobilizację wojskową, która jest odpowiedzią na serię porażek w Ukrainie. Na jaw wychodzą realia, w jakich przyjdzie wkrótce walczyć poborowym, wysłanych na wojnę przez reżim Władimira Putina.

W mediach społecznościowych pojawiło się wideo udostępnione przez dziennikarza ABC News Patricka Reevella. Na nagraniu rosyjska oficer przemawiała do mobilizowanych poborowych, którzy – najprawdopodobniej – zostaną wysłani na wojnę w Ukrainie.

"Masz prze***ane". Wyciekło nagranie z mobilizacji w Rosji

Kobieta w dosadnych słowach mówiła o nowej rzeczywistości poborowych. - Jeśli jesteś w pobliżu linii ognia, to masz prze…ane" – powiedziała oficer. Potem przeszła do wyliczania rzeczy, które rosyjscy żołnierze powinni mieć na froncie. - Weźcie ze sobą śpiwory, będziecie spać tam, gdzie trzeba – dodała.

Gdy jeden z poborowych zapytał, czy rekruci dostaną coś poza bronią, otrzymał znamienną odpowiedź. - Wszystko musicie sobie zorganizować. To, co zapewnia wam armia, to mundury i kamizelki. Nie ma nic więcej – odpowiedziała stanowczo kobieta.

Tampon zamiast bandaża na ranę? "Nie śmiejcie się"

Rosyjska oficer wyliczała też, że żołnierze powinni mieć ze sobą tabletki na biegunkę, wodę utlenioną i opaski uciskowe. Radziła rekrutom, aby ich bliscy przesłali im wyposażenie apteczek samochodowych. To jednak nie wszystko.

"Chłopaki, nie śmiejcie się: poproście swoje żony, dziewczyny, matki o podpaski. Najtańsze podpaski i najtańsze tampony. Wiecie, do czego służą tampony? Wsadzacie je prosto w ranę po kuli i tyle. Tampon zaczyna pęcznieć i zamyka ranę – mówiła na nagraniu wojskowa.

