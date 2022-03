Władimir Putin ze wszystkich sił i wszelkimi dostępnymi sposobami stara się nie dopuścić obywateli Rosji do prawdziwych wiadomości na temat wojny w Ukrainie. 4 marca podpisał ustawę, na mocy której za "świadome rozpowszechniania fałszywych informacji" (w naszym rozumieniu prawdziwych) i nakłanianie do stosowania sankcji, a także za udział w protestach można trafić do więzienia nawet na 15 lat. Mimo to od początku inwazji w kraju odbywają się antywojenne manifestacje, w tym w największych miastach: w Moskwie, Petersburgu czy Jekaterynburgu.

W jednym z takich protestów wzięła udział matka rosyjskiego żołnierza. "Jeśli są głosy, których obawia się Putin, to właśnie takich" - napisał korespondent ABC News James Londgman. To on opublikował nagranie, na którym kobieta ze łzami w oczach apeluje o zaprzestanie rozlewu krwi i o powrót syna do domu. Gdy tylko w jej pobliżu pojawiają się milicjanci, odchodzi.

Matka rosyjskiego żołnierza na manifestacji w Moskwie

- Proszę, przerwijcie rozlew krwi. Oddajcie mi syna. Zwróćcie nam synów - mówi w imieniu wszystkich matek. Według jej wiedzy 22-latek miał jechać na ćwiczenia. Nie miała z nim kontaktu przez 10 dni. - Dziękuję Bogu, że on żyje. Z jego oddziału zostało 10 osób - zdradza.

Reporter poprosił kobietę o pokazanie zdjęcia. - Przecież to jeszcze dziecko. A on tam walczy - podkreśla.

Wojna w Ukrainie trwa od trzech tygodni. Wojska rosyjskie miały w cztery dni zająć Kijów, ale miejscowa armia skutecznie odpiera ataki na największe miasta. Agresor ponosi straty, których - jak przekonuje prezydent Wołodymyr Zełeński - nie zaznał od II wojny światowej. Według najnowszych informacji w Ukrainie zginęło już 14 tys. żołnierzy okupanta.

RadioZET.pl/ABC News