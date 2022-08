Rosja rozmieściła w Kaliningradzie swoje trzy najnowocześniejsze rakiety - pociski hipersoniczne Kindżał. Zostały one tam dostarczone przez myśliwce MiG-31, które według rosyjskiego resortu obrony mają być w stałej gotowości bojowej - podała w czwartek amerykańska agencja Associated Press.

Pociski hipersoniczne Kindżał zostały rozmieszczone w Kaliningradzie, a więc niedaleko, bo zaledwie 30-40 km od granicy z Polską. Taką informację podała w czwartek amerykańska agencja Associated Press.

Media: Rosja rozmieściła pociski hipersoniczne niedaleko granicy z Polską

Zostały one tam dostarczone przez myśliwce MiG-31, które zdaniem rosyjskiego resortu obrony mają być w stałej gotowości bojowej. Według rosyjskiej armii Kindżał ma zasięg do 2 tys. km i leci z 10-krotną szybkością dźwięku, jest zatem trudny do przechwycenia.

Dowództwo sił powietrznych Ukrainy przyznało, że armia ukraińska nie dysponuje w tym momencie zasobami obrony przeciwlotniczej, które mogłyby skutecznie przeciwstawiać się Kindżałom.

Wojska rosyjskie użyły ostatnio tych rakiet na początku sierpnia w ataku na obwód winnicki, w sumie od początku inwazji na Ukrainę odnotowano tylko kilka przypadków zastosowania pocisków tego typu, a Rosjanie starają się je wykorzystywać wyłącznie przeciw nadzwyczaj ważnym celom - ogłosiło dowództwo sił powietrznych Ukrainy.

O użyciu pocisków Kindżał w atakach na Ukrainę poinformowano po raz pierwszy w marcu. Celem był wówczas podziemny magazyn rakiet i amunicji lotniczej w Delatynie w obwodzie iwanofrankowskim na zachodzie kraju.

RadioZET.pl/PAP